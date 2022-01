"Notre jeunesse a besoin de pratiquer le sport" pour le Président du comité régional olympique et sportif

De nombreuses rencontres sportives prévues ce week-end sont une nouvelle fois reportées en raison de la pandémie de Covid-19. Cela impacte les clubs sportifs mais le gouvernement maintient la pratique sportive en club. Et pour Nicolas Marais, Président du comité régional olympique et sportif normand et de la conférence régionale du sport "c'est essentiel. Toutes les fédérations ont adopté un protocole sanitaire en cohérence avec les décisions sanitaires du ministère des Sports et nous agissons de manière responsable en club pour permettre de faire jouer ce qui peut se faire jouer dans le respect des règles. Je crois que notre jeunesse a besoin de pratiquer le sport, nos adultes aussi (...) On a vu le désastre physique, social, psychologique de l'absence, l'interdiction de pratique sportive sur le premier et deuxième confinement" ajoute Nicolas Marais.

On a vu le désastre physique, social, psychologique de l'absence, l'interdiction de pratique sportive. Nicolas Marais

Réécoutez ici l'intégralité de l'interview de Nicolas Marais Copier

"Au niveau régional, environ 60% des matchs peuvent se tenir. Et puis, ça évolue de semaine en semaine. Donc effectivement ça perturbe l'organisation de nos championnats". Selon Nicolas Marais "c'est essentiellement le club de hockey sur glace de Rouen, le RHE, qui subit la limitation de la jauge à 2.000 spectateurs". Les clubs amateurs subissent également les fermetures de buvette et lieux de restauration, "nos dirigeants de club aspirent comme nous tous à retrouver une situation normale."