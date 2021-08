Nouveau coach, retour du public, recrutements : les enjeux qui attendent les Brûleurs de Loups cette saison

Les Brûleurs de Loups ont retrouvé la glace de Pôle Sud ce mardi, avec plusieurs nouvelles têtes dans l'équipe dont Yykri Aho, le nouvel entraîneur, arrivé de Finlande il y a une dizaine de jours. Premières impressions, objectifs de la saison, retour du public, recrutements : on fait le tour des enjeux qui se profilent pour cette saison 2021-2022.

Les premières impressions de l'équipe

Si les joueurs et le coach ont pu faire connaissance lundi, c'est ce mardi qu'ils ont réellement commencé à jouer. Et la première impression fut bonne pour Joel Champagne, l'attaquant et capitaine des BDL. "Les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, on voit que ce sont des joueurs qualité. Les finlandais, Nicolas Deschamps de Rouen et Raphaël Garnier d'Angers, on voit déjà que ce sont de bonnes personnes. Humainement, ça passe bien. Avec le coach aussi. Il a l'air bien intense, à vouloir chercher le meilleur des joueurs."

Yykri Aho, le nouvel entraîneur, est arrivé de Finlande il y a une dizaine de jours. Selon lui, ce premier entraînement n'était pas parfait mais il faut un temps de rodage. "Bien sûr, au début les joueurs ont toujours une forme d'impatience, d'excitation. Ils essaient de faire leur mieux, parfois dans l'empressement et ça ne fonctionne pas. On essaie aussi de nouveaux systèmes, de faire de nouvelles choses... C'est toujours un peu difficile pour les joueurs." Lui qui entraîne des hockeyeurs sur glace depuis plus de 16 ans n'est pas surpris, ni inquiet. "J'ai été dans cette situation tant de fois que je le savais, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient parfaits, ni même dans le mois à venir. Mais on apprend chaque jour quelque chose de nouveau, et les joueurs apprennent aussi à se connaître et à connaître leurs jeux respectifs. C'était une première sur la glace. Comme toujours."

Le retour du public dans les gradins

Cela faisait un an et demi qu'ils n'avaient pas vu leurs champions en vrai. Ce mardi, une cinquantaine de supporters ont pu assister à l'entraînement, moyennant un pass sanitaire. Si tout va bien, la saison régulière (premier match officiel le 24 septembre contre les Gothiques d'Amiens) pourra se dérouler en jauge maximale, environ 4000 places dans l'arène grenobloise. Alexandre Duyck, le manager général adjoint : "On est euphoriques, on est impatients. On a vécu une saison tellement triste sans public, c'est justement à ce moment-là qu'on se rend compte de l'importance du public. On a énormément travaillé, à la fois sur le plan sportif pour construire une belle équipe, et sur le plan administratif pour proposer encore plus de show et d'animation."

Yykri Aho, lui aussi, a hâte de faire connaissance avec le public isérois. Et surtout, de retrouver l'ambiance des matchs sans huis clos. "Les spectateurs, les fans, les sponsors sont importants dans un jeu parce qu'ils créent une ambiance ; quand l'arène est vide, on ne dirait même pas un match officiel, on dirait plutôt un entraînement. Les spectateurs créent de l'atmosphère, de la pression, ce qui fait évidemment partie du sport professionnel. Et ça paraît étrange s'il n'y a personne pour regarder car, évidemment, on joue pour nous, on joue pour gagner, mais on joue aussi pour tous ces gens. Et j'espère que les choses évolueront dans le bon sens, qu'on aura une patinoire pleine ici un jour et que le monde entier sera ouvert."

Quelles ambitions pour cette saison ?

_"Clairement, c'est de jouer les premiers rôles, d'aller décrocher un titre"_, explique Alexandre Duyck. "On a mis les outils, les moyens pour ça. Maintenant, que chacun fasse le travail. On aura besoin du soutien du public pour revivre ces émotions, car finalement, gagner un titre c'est surtout repartager ces émotions. C'est ce qui nous manque le plus et on a hâte d'y être."

Le recrutement

L'effectif n'est pas encore complété, notamment avec la défection d'Alex Aleardi, le nord-américain obligé d'annuler sa venue pour "raisons personnelles". Il reste trois joueurs à recruter, mais rien ne presse, assure Alexandre Duyck. "Comme il n'y a pas la Ligue des Champions, il y a moins d'urgence d'avoir des joueurs tout de suite. On a le temps, la saison est longue. L'objectif, c'est de gagner les playoffs. Gagner le premier match de la saison régulière, ce n'est pas un objectif. En ce moment, tout le staff autour de Jean-François Dufour travaillent d'arrache-pied pour décrocher les pépites."