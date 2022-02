Nouveau défi pour Stéphane Brogniart : l'aventurier vosgien met le cap sur le Mont Blanc

Un an après son Tour de France en 20 jours, l'aventurier vosgien Stéphane Brogniart s'est fixé un nouveau défi : il veut relier les crêtes des Vosges au sommet du Mont Blanc, à pied, en ligne droite et sans assistance. Départ prévu en mai 2022.

Qui arrêtera Stéphane Brogniart ? Douze mois après son Tour de France en 20 jours, deux ans après sa traversée de l'Atlantique à la rame, l'habitant de Rochesson a trouvé son défi pour 2022 ! L'aventurier vosgien compte relier la crête des Vosges au sommet du Mont Blanc, à pied et en ligne droite, sans assistance. "L'idée c'est d'y aller tout droit, en azimut brutal, avec un tracé qui risque de me donner un peu de fil à retordre." L'ultra-traileur va effectivement traverser le Jura, les lacs suisses et le massif du Chablais.

Un défi "simple, pas cher, et qui rend fier"

Baptisé "Hohneck 4808", comme l'altitude du Mont Blanc, Stéphane Brogniart envisage de partir au début du mois de mai prochain et devrait durer entre dix et quinze jours, avec 20 à 25 kilos d'équipement. "Ce n'est pas non plus que l'exploit sportif, [l'idée] c'est de dire que tout à chacun, l'aventure est sur le pas de la porte. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, avoir des défis qui coûtent cher, parce que là, ça ne coûte absolument pas cher."

Vous pourrez suivre la progression de Stéphane Brogniart dans son défi sur son site internet ou sa page Facebook.