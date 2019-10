Nouveau stage d’initiation et de perfectionnement au gymnase Gérard Philipe pour l’Avignon Badminton Club

Avignon, France

L’Avignon Badminton Club profite d’un engouement pour cette discipline qui attire de très nombreux jeunes. Le club compte aujourd’hui 220 adhérents dont plus de la moitié participent désormais à des compétitions départementales, régionales ou nationales. Un slogan d'ailleurs ici relatif au projectile typique du badminton : "5 grammes de plumes, des tonnes d'émotion". Ici le plus jeune licencié a trois ans et demi tandis qu’une formule sport étude pour les collégiens a été mise en place. Ce dimanche 3 Novembre, toujours au gymnase Gérard Philipe le club accueille la compétition inter-club régionale une.

Un sport qui se classe au troisième rang des disciplines internationales

Si le badminton peut avoir une image très connotée loisir estival il n’en reste pas moins depuis près de trente ans une discipline olympique avec soixante-dix pays engagés dont la France. D’ailleurs le président du club avignonnais, Cedrick Celaire, tient à le rappeler : « Faut savoir que le bad est le troisième sport mondial, derrière le football et le tennis. Avec le tennis déjà le système de comptage est différent, c’est sur 21 points mais surtout ce n’est pas du tout la même technique. Quand on regarde les résultats au niveau physique, terrain parcouru, nombre de frappes, on est largement au-dessus du tennis même si le terrain est beaucoup plus grand.«