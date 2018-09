Metz, France

Les matchs très disputés autour du Moselle Open ne se jouent pas que sur la surface bleue des Arènes de Metz. En coulisses également, les échanges sont serrés concernant l'avenir du tournoi de tennis mosellan.

Luttant déjà pour sa survie ces dernières années, le Moselle Open scrute maintenant avec attention les prochaines annonces autour de la nouvelle formule de la Coupe Davis et de son calendrier qui viendrait, selon certaines hypothèses, empiéter sur le calendrier du rendez-vous messin.

Dans un calendrier plus favorable ?

Mais le manager général du Moselle Open, se veut aujourd'hui philosophe par rapport à cette menace. D'abord parce que rien n'est encore officiellement arrêté, "on sera fixés rapidement, sans doute dans les derniers jours du mois de septembre" estime Eric Lucas, invité ce mercredi de France Bleu Lorraine. Surtout, le patron du tournoi messin y voit une opportunité de lui donner un nouvel élan : "Si notre date est menacée, ce n'est pas pour autant que le Moselle Open est menacé. On serait délocalisés dans le calendrier, et ce serait peut-être un mal pour un bien." Car le Moselle Open se situe dans les ultimes rendez-vous de l'ATP avant les dates asiatiques. "Se situer dans un moment plus européen de l'année aurait du sens pour nous."

Les résultats de mardi

Après son entrée ratée en double avec Jo-Wilfried Tsonga, le jeune messin Ugo Humbert a dû batailler pour venir à bout de l'Australien Bernard Tomic (6-7, 6-3, 6-4). Tsonga a été éliminé par le tenant du titre Peter Gojowczyk (7-6, 3-6, 4-6).

Simple messieurs (1er tour):

Peter Gojowczyk (GER) bat Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4

Ugo Humbert (FRA) bat Bernard Tomic (AUS) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4

Nikoloz Basilashvili (GEO/N.5) bat Kenny De Schepper (FRA) 6-2, 7-6 (7/0)

Matthias Bachinger (GER) bat Jaume Munar (ESP) 6-4, 6-4

Constant Lestienne (FRA) bat Jürgen Zopp (EST) 6-3, 7-5

Radu Albot (MDA) bat Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-3, 6-4



Ce mercredi, Richard Gasquet entre en scène face à son compatriote Constant Lestienne. La tête de série numéro 2, le Grec Stefanos Tsitsipas affronte Ricardas Berankis.