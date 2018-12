Nouvelle victoire de Corentin Morel à la Corrida de Château-Gontier

Château-Gontier, France

Bis répétita ! Les éditions se suivent et se ressemblent, comme l'an passé, Corentin Morel (Upac Château-Gontier) a fait honneur à son club, organisateur de l’événement. Le jeune coureur de 23 ans s'est imposé sur le 10 kms en 31 minutes et 55 secondes. Le Castrogontérien devance Fabrice Bariot (Garnison Rennes) et Olive Caillère (CA Nord Ouest Mayennais).

Chez les femmes, Isabelle Rongère (non licenciée) l'a emporté en 37 minutes et 41 secondes devant Cindy Robert et Marion Jaccot.