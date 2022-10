Nouvelle victoire pour la combattante niçoise Manon Fiorot en MMA

Et de cinq victoires pour Manon Fiorot à l'UFC ! La combattante niçoise a battu Katlyn Chookagian ce samedi soir, sur décision unanime. Elle est toujours invaincue et se rapproche de plus en plus pour la ceinture mondiale.

Manon Fiorot a battu une cador de sa catégorie - UFC Qui arrêtera Manon Fiorot ? Pas Katlyn Chookagian, la numéro 1 de sa catégorie pourtant apparue trop lourde à la pesée avant le combat lors de cet UFC 280 à Abu Dhabi. Manon Fiorot a tout de même décidé d'accepter de l'affronter malgré la différence de poids potentiellement handicapante durant le combat, et elle a bien fait. Victoire à l'unanimité des juges, face à une combattante redoutable et expérimentée qui a mieux commencé le combat que l'azuréenne, avant de frôler la correctionnelle dans le dernier round. Objectif titre Avec cette victoire, Manon Fiorot devient la candidate naturelle à un combat pour la ceinture de championne . Mais elle veut prendre son temps et acquérir encore de l'expérience sur au moins un combat. Il faut dire que Valentine Shevchenko, qui possède aujourd'hui la ceinture, est considérée comme l'une des meilleures combattantes de la discipline dans l'histoire. Marche après marche, Manon Fiorot s'en rapproche.