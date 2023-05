Nouvelles installations à Cossé-le-Vivien : "Là, les jeunes ont vraiment l'impression de faire de l'athlé !"

Le club d'athlétisme enfin équipé à Cossé-le-Vivien ! Depuis quelques années, le club, qui compte 148 licenciés en ce mois d'avril 2023, attendait l'arrivée de nouveaux équipements. C'est désormais chose faite, pour le plus grand bonheur de la présidente du club Christelle Quentin. Pour elle, ces aménagements étaient nécessaires, question de sécurité : "C'était une piste cendrée, c'est à dire en sable, avec de grosses ornières. On avait toujours peur pour les chevilles des petits, c'était difficile de leur faire comprendre qu'il fallait s'écarter : ils vont désormais pouvoir pratiquer l'athlé en sécurité".

L'autre grand enjeu, avec l'arrivée d'une cage de lancer, de nouveaux sautoirs et matelas de réception, c'est éviter la fuite des jeunes licenciés : "On a quand même des jeunes qui sont partis dans les clubs extérieurs pour lancer, faire de la perche, des activités qu'on ne pouvait plus offrir : là, le but va être de proposer toutes les disciplines !"

"Avant, il n'y avait pas de traçage, pas de ligne"

Par la même occasion, qui dit nouvelle piste dit "possibilité de proposer des compétitions de niveau départemental, voire régional sur certaines épreuves, ce qu'on ne pouvait plus faire à partir des benjamins."

Vue d'ensemble du nouveau stade, dont l'inauguration est prévue le 13 mai. © Radio France - Arthur Fradin

Christelle Quentin pense enfin aux collégiens et lycées des environs, qui vont eux aussi pouvoir bénéficier de ces équipements. "De quoi peut-être faire naître des vocations !", s'amuse-t-elle. "Là, au moins les petits jeunes ont vraiment l'impression de faire de l'athlétisme ! Avant, il n'y avait pas de traçage, pas de ligne, ça faisait plus piste d'hippodrome que d'athlétisme !"

"Il n'y a pas photo !"

Lucie, qui fait partie des jeunes à s'entraîner le jour où on la croise, trouve que "cette nouvelle piste, elle est beaucoup mieux ! Avant, c'était des graviers, ça faisait mal quand on tombait !"

De nouveaux sautoirs et matelas ont été installés. © Radio France - Arthur Fradin

Le club de football peut profiter d'un superbe terrain de football synthétique. © Radio France - Arthur Fradin

Les sauteurs peuvent bénéficier de nouveaux bacs à sable. © Radio France - Arthur Fradin

Pour Mathieu, qui pratique le triple saut ici, la nouvelle piste, c'est aussi "beaucoup plus de confort, il n'y a pas photo ! On sent mieux les appuis, on sent que ça amortit mieux qu'avant !"

Rendez-vous le 13 mai pour l'inauguration officielle. Sachez également que dans ce qui est désormais un grand complexe sportif à Cossé-le-Vivien, le club de football dispose à présent d'un terrain synthétique. En plus de nouveaux vestiaires, il y a aussi un nouveau boulodrome.