Objectif Jeux Paralympiques : l'immense défi d'un jeune étudiant Dijonnais

Une main sur le manche de sa raquette, l'autre sur une des roues de son fauteuil, Justin Michel virevolte sur la terre battue du Tennis Club de Dijon. Le jeune homme vient ici tous les jours ou presque. "J'alterne les entrainements individuels et les entrainements en groupe, cela fait presque 10 heures de travail par semaine. Et le week-end je me retrouve chez moi en stage ou en tournoi" explique ce jeune homme, étudiant en "Management Sportif" qui arrive de Lons-Le-Saunier dans le Jura.

Calme, posé, la maturité de ce jeune homme de 18 ans est impressionnante, mais très vite ses yeux brillent quand il évoque ce qui le fait rêver : accéder aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. "Il y a un an je n'y pensais pas encore, mais je joue au tennis depuis six ans et l'an dernier j'ai terminé huitième du classement mondial des juniors. Pour les Paralympiques, le défi est encore plus grand, il faut être dans le Top 16 mondial pour se qualifier."

Accéder au Top 16 mondial

Le jeune sociétaire du club universitaire du DUC de Dijon est donc en concurrence avec des joueurs bien plus expérimentés qui se disputent aussi le haut de ce classement mondial. "Il y a beaucoup de travail à accomplir , mais on y croit" assure sa coach Camille Chéli qui vient de Mâcon pour l'entrainer. "Justin est très investi, très sérieux dans son engagement. Il lui faut maintenant prendre de l'expérience. Tout va se jouer entre septembre 2023 et juin 2024, c'est la période ouverte pour accéder au top niveau. On va donc disputer un maximum de tournois internationaux pour prendre de l'assurance. On reste soudés quelques soient les circonstances. Quand on perd, on perd ensemble et quand on gagne, on gagne ensemble !"

Justin aux côtés de sa coach Camille Chéli et de sa partenaire Sandrine Caudron-Paulin © Radio France - Olivier Estran

Sur le court, Justin s'entraine avec Sandrine Caudron-Paulin. Cette mâconnaise se bat aussi pour accéder aux jeux paralympiques. "Je travaille comme chasseuse de têtes pour les entreprises et ma boîte me dégage du temps pour tenter cette qualification. C'est un plaisir de jouer face à Justin. C'est une belle personne, pleine de qualités, et il est très malin" sourit-elle.

"Les médecins ne pensaient pas qu'il atteindrait ce niveau"

Le jeune étudiant dijonnais peut compter sur le soutien de sa famille et de ses proches. Sur le bord du court, Stéphane , son papa est admiratif de la détermination du fiston. "Justin est atteint de myopathie, une maladie qui atteint ses muscles. Tout petit, les médecins considéraient qu'il était condamné au fauteuil électrique. Le voila adulte et compétiteur de haut niveau. Le tennis le porte de manière incroyable. Même à l'hôpital, ils sont surpris de le voir accomplir ce qu'il fait."

Justin Michel enchaine 10 heures d'entrainement par semaine © Radio France - Olivier Estran

Pour aider le jeune homme à atteindre son rêve et financer ses déplacements, ses proches ont fondé l'association "Justin +". Elle sert également de relais pour suivre sa progression sportive. Fin mars, Justin sera en Turquie pour participer au tournoi international d'Antalya. Une étape de plus pour accéder, on l'espère, au court central de Roland Garros, lieu des Paralympiques 2024.