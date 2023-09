Objectif Paris 2024 en aviron : la victoire en finale B ou rien pour Laura Tarantola et Claire Bové

Laura Tarantola (à droite) et Claire Bové médaillées d'argent à Tokyo, pourraient ne pas voir Paris

Ça coince pour la vice-championne olympique d'aviron Laure Tarantola. Aux mondiaux de Belgrade, en Serbie, la rameuse grenobloise et sa coéquipière Claire Bové ont été éliminées en demi-finale du deux de couple poids-légers. Un ticket pour la finale aurait été synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La seule et dernière chance de qualification passe désormais par une 7e place et donc une victoire impérative en finale B samedi.