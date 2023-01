VIDÉO - OGC Nice : 3.420 euros récoltés pour les enfants hospitalisés

Ils ont eu des étoiles plein les yeux. Entre les fêtes de Noël et du Nouvel an, les pichoui des hôpitaux de Lenval et de l'Archet ont reçu de beaux cadeaux par des pères Noël atypiques : Mario Lemina et Marcin Bulka, accompagnés de supporters, ont distribué des jouets à ces enfants malades.

Grâce aux dons des supporters de l'OGC Nice, la fondation Lenval a pu récolter 3.420 euros pour les enfants malades de ses hôpitaux niçois. Une initiative de Jean-Philippe, du podcast Avanti Nissa , qui avait déjà récolté plus de deux milliers d'euros en 2021. Mais en 2022, avec l'aide du club et à travers un live, les dons ont explosé.

Après l'achat des cadeaux par Marcin Bulka et Teddy Boulhendi, avec Ben, supporter du club, Mario Lemina et le gardien polonais sont allés jouer les papas Noël. Accompagnés par Jean-Philippe et Cédric, un autre supporter engagé pour la cause, ils ont donné un peu de baume au cœur à ces quelques enfants.

Le club a immortalisé cela sur les réseaux sociaux à travers une vidéo pleine d'émotions, visionnée plus de 60.000 fois sur les différentes plateformes.