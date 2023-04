Olivia Peytour, une nordiste à l'assaut du mythique Marathon Des Sables

La triathlète amateur d'Armentières participe pour la première fois à cette course longue distance dans le désert marocain. Au programme d'Olivia Peytour, 7 jours de course à pied, en autosuffisance alimentaire, et 250 km à parcourir.

Le marathon des sables - Marathon des sables Olivia Peytour est une triathlète expérimentée, âgée de 37 ans, qui a décidé de se lancer dans la folle aventure du Marathon Des Sables . Elle a raconté à Sylvain Charley ce qui l'a motivé à participé à cette épreuve où elle cherchera une nouvelle fois à repousser ses limites. ⓘ Publicité loading Olivia Peytour sur France Bleu Nord - Peytour Le Marathon des Sables en quelques chiffres 37ème édition dans le Sahara sud-marocain. 7 jours de courses et 250km à parcourir. 1200 participants et 21% de femmes. Des participants de 16 à 81 ans. Le marocain Rachid El Morabity en course pour un 10ème succès.