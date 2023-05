"On n'a pas fait aussi bien qu'espéré" : Pierre Gasly se livre sur le début de saison d'Alpine

Le début de saison de l'écurie Alpine est pour le moment un peu chaotique. Ocon n'a pas fini la course à Bahreïn, le duo était à peine dans les points en Arabie Saoudite et s'est manqué en Australie, terminant 13e pour Ocon, 14e pour Gasly, le duo s'étant même accroché sur la piste . S'ensuivent une 15e et une 14e place en Azerbaïdjan. Le dernier GP, à Miami, s'est mieux déroulé, les deux voitures terminant dans les points.

Si bien que les deux pilotes sont un peu à la traine au classement : Pierre Gasly est dixième, Esteban Ocon douzième. Au championnat des constructeurs, Alpine est sixième. La quatrième place espérée en début de saison semble déjà éloignée. Et Alpine ne pourra pas s'améliorer ce week-end puisque le GP prévu à Imola a été annulé à cause d'inondations dramatiques. "On fait le maximum, mais on n'a pas commencé aussi bien qu'espéré", réagit ce jeudi 18 mai Pierre Gasly, lors d'un live Instagram. "On aurait voulu être plus performants depuis le début de saison."

Le pilote de Bois-Guillaume l'explique : "C'est le début de mon aventure à Alpine, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'adaptation depuis le début de la saison. [...] Il y a des évolutions et des améliorations qui vont arriver."

Pierre Gasly se montre d'ailleurs confiant pour la suite : "On progresse chaque week-end, on a marqué des points à Miami avec les deux voitures. [...] On est vraiment à fond, on donne tout ce qu'on peut pour se joindre à la bagarre devant avec Mercedes, Ferrari, Aston... J'ai hâte de pouvoir continuer, et de voir ce que ça va donner à Monaco."

Le prochain GP monégasque est prévu le week-end du 28 mai.