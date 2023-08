"On essaie de l'aborder comme un tournoi classique" : la Normande Alice Robbe aux qualifications de l'US Open

C'est décidemment une saison de grandes premières pour la Manchoise Alice Robbe. À 23 ans, la joueuse de tennis licenciée à Mondeville, s'apprête à participer à ses troisièmes qualifications de tournoi du Grand Chelem. Après Roland Garros et Wimbledon cette année, ce mardi 22 août, elle sera à New York pour tenter d'intégrer le tableau principal de l'US Open. La 222e mondiale est la 10e Française à intégrer les qualifications du tournoi cette année.

Une découverte de l'organisation "format Grand Chelem"

Pour Alice Robbe, il faut prendre ses marques dans le très haut niveau du tennis mondial : "Il y a beaucoup de choses autour qu'il faut réussir à gérer pour pouvoir arriver sur les matches de la manière la plus sereine possible. Et ces choses là ne sont pas évidentes." Les tournois sont bien plus grands que ce dont a l'habitude la joueuse, l'organisation plus compliquée aussi.

Un contexte auquel il faut s'adapter pour faire face à l'enjeu : essayer d'intégrer le tableau principal de l'US Open. La Normande tente donc de faire baisser la pression : "On essaye de l'aborder au maximum comme un tournoi classique pour pas non plus se mettre une pression dix fois plus importante que d'habitude." Mais c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, concède Alice Robbe qui voit bien que la marche est haute. "On est 128 je crois et on n'est que 16 à en sortir, donc je vais essayer de prendre match par match et de faire de mon mieux et d'apprendre le plus de choses."

Verdict entre ce mardi 22 et vendredi 25 août pour les qualifications avant le début du tournoi de l'US Open le 28 août à New York.

Une dynamique positive après le bronze aux Jeux universitaires

Alice Robbe est sur une belle dynamique avec une médaille de bronze aux Jeux mondiaux universitaires en Chine début août. © Maxppp - Jiang Hongjing

Alice Robbe arrive sur ces qualifications de l'US Open en forme et sur une belle dynamique. Début août, elle a remporté le bronze aux Jeux mondiaux universitaires en Chine. Encore une première pour la joueuse. "C'était de supers moments à découvrir," confie Alice Robbe, "là, c'est une organisation de jeux olympiques donc rien à voir avec le circuit habituel." Et l'occasion de partager ces expériences avec les autres athlètes de l'équipe de France et d'autres nations poursuit-elle. "Une super expérience et plutôt réussie sportivement," conclut Alice Robbe.