"On ne pouvait pas espérer bien mieux que ça" : Sébastien Loeb termine à nouveau deuxième du Dakar

Sébastien Loeb termine à nouveau deuxième de l'épreuve auto du rally-raid Dakar. À l'issue de la dernière course dimanche 15 janvier (terminé à la deuxième place), il s'est à nouveau classé derrière l'indétrônable Nasser Al-Attiyah , vainqueur de son cinquième Dakar.

Un record battu

"Il a fait une très belle course et aucune erreur, a reconnu le Français Sébastien Loeb après la course , regrettant des débuts ratés sur cette édition 2023, marqués par plusieurs accidents. Après le début de rallye qu'on a eu, on ne pouvait pas espérer bien mieux que ça. À la régulière, Nasser, c'était injouable, il a fait une très belle course et aucune erreur", a expliqué Loeb.

C'est la troisième fois que Sébastien Loeb termine deuxième du Dakar, après 2017 avec Peugeot et 2022 avec Prodrive. Il peut se satisfaire d'avoir renoué avec la victoire sur cette édition. Surtout, il y a battu un record, avec six victoires d'étapes consécutives. Du jamais-vu.

"On a fait une belle remontée et une belle deuxième partie de rallye", a voulu positiver le nonuple champion du monde des rallyes WRC, âgé de 48 ans.