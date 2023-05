"On s'encourage" : chez les Hammer, les courses de Strasbourg, c'est une histoire de famille

7700 inscrits ! Les courses de Strasbourg voient leur fréquentation remonter cette année (6500 coureurs avaient couru l'an dernier). L e chiffre se rapproche du nombre de participants qui couraient avant l'interruption liée au Covid, en 2019. Près de 8000 personnes avaient alors pris le départ.

Au programme au départ ce dimanche matin, un 5 km qui s'élancera à 10h45 et rassemblera 1200 coureurs, un 10 km (11h10) avec 3000 coureurs et un semi marathon (8h) avec 2500 participants.

Parmi eux, il aura la famille Hammer (habitante de Strasbourg). Le père, la mère et la fille vont courir tous les trois le semi marathon. La course, chez les Hammer, c'est donc une affaire de famille. "On court avec mon mari depuis que nous habitons à Strasbourg, c'est à dire depuis 20 ans" sourit Ilana, la maman. "Chaque course de Strasbourg. On a toujours fait cette épreuve. Avec mon mari, on a fait connaissance et on a couru tout de suite, on court toujours, même en vacances" raconte-t-elle.

Les courses de Strasbourg, sur l'allée de la Robertsau © Radio France - Corinne Fugler

Alors chaque année quand arrive le mois de mai et les courses de Strasbourg, c'est toute la famille qui s'inscrit. Cette année Ada 19 ans a un peu de pression. Elle va affronter son père et sa mère sur le semi marathon avec un esprit de compétition, quand même. "On a beaucoup de différence d'âge donc il n'y a pas vraiment de compétition, mais on aime bien regarder le résultat des autres et s'encourager dans la famille" dit la jeune fille qui s'entraîne à l'ASL Robertsau. La maman et le papa, eux s'entraînent séparément. "On n'a pas le même niveau" sourit Ilana, qui n'a rien changé à son alimentation, malgré l'entraînement pour les courses : "je mange toujours beaucoup de chocolat" sourit-elle.

La famille a en tout cas gardé toutes les médailles glanées notamment lors des courses de Strasbourg. Elles sont toutes rassemblées dans le salon.