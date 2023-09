"On se met en conditions" : un pompier vésulien au championnat du monde d'Ironman le dimanche 10 septembre

Que peut-on lui souhaiter ? Du courage ? Beaucoup de courage ? Un sapeur-pompier vésulien sera sur la ligne de départ du championnat du monde d'Ironman , à Nice le dimanche 10 septembre. L'épreuve est organisée pour la première fois en France, depuis sa création à Hawaï en 1990. Il s'agit de la deuxième participation de Guillaume Tisserand, 39 ans.

"J'ai a peu près tout. Il me reste plus que la partie nutrition à préparer avant le départ", explique le Haut-Saônois dans son jardin à Échenoz-la-Méline, le mardi 5 septembre, à la veille de prendre la route vers le sud de la France. Il se prépare à ce défi depuis plusieurs semaines avec son entraineur, en plus de son travail de pompier professionnel à la caserne de Vesoul. Guillaume Tisserand a déjà participé à une dizaine d'Ironmans.

Au programme pour cette course : 3,8 kilomètres de nage en eau libre, 180 kilomètres de vélo et un marathon sans s'arrêter. "C'est toujours du bon stresse, on va dire. On sait que la date approche. On se met en conditions", continue le sportif.

"Le dépassement de soi"

Le championnat du monde d'Ironman reste "le graal ultime", pour Guillaume Tisserand. Il va chercher dans ce genre d'épreuve "le dépassement de soi". Le Vésulien a commencé le triathlon à 12 ans. Il espère figurer parmi les dix premiers français à l'arrivée le dimanche 10 septembre, en environ neuf heures.

Pour le soutenir, le pompier peut compter sur sa compagne Anaïs Robin, première de l'Ironman de Vichy, dans l'Allier, le 20 août dernier. Une histoire de famille. Son fils ainé Sacha, huit ans, est déjà lui à son huitième triathlon.