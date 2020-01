Open Blot de Rennes : le français Arthur Rinderknech en finale !

Rennes, France

Victoire 6-4, 2-6, 6-3 pour Arthur Rinderknech face à Tobias Kamke. Le joueur, originaire de région parisienne mais qui s'entraîne à Saint-Grégoire au nord de Rennes, a puisé dans ses ressources mentales et dans l'énergie d'un public largement acquis à sa cause pour l'emporter face à la tête de série numéro 13 du tournoi. Dans un Liberté plein, Rinderknech a aussi pu s'appuyer sur sa première balle pour s'imposer.

Sur le troisième set, je donne tout, avec le public c'était de la folie, c'était génial ! - Arthur Rinderknech

Arthur Rinderknech lors de sa demi-finale © Radio France - Benjamin Fontaine

Arthur Rinderknech refait le film de son match : "Le début de match est dur, je me fais breaker deux fois d'entrée, j'arrive à débreaker mais je me fais encore breaker... Je me rends compte que je suis dans le dur physiquement alors que je pensais être pas mal. J'ai du mal à servir mais je m'accroche et sur un malentendu je gagne le premier set. Avec le public ça s'enflamme et je suis comme un fou ! Après je reviens un peu à la réalité quand ça se calme au deuxième, je cours derrière le score et je me rends compte à 4-1 qu'il vaut mieux que je laisse filer le set pour récupérer un peu et tout donner sur le troisième. Et après je sais même plus ce qui se passe. Là je donne tout, avec le public c'était de la folie, c'était génial et voilà c'est juste incroyable !"

C'est la première fois que le joueur français atteint la finale dans un Challenger, il n'avait jamais dépassé les quarts de finale avant cette semaine. Il affrontera James Ward, 32 ans, quelques matchs de coupe Davis au compteur et actuel 313e joueur mondial.