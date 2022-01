Open d'Australie de tennis : l'Avignonnais Benoît Paire se qualifie pour le troisième tour

Benoît Paire, 56ème joueur mondial, s'est qualifié jeudi pour le 3e tour de l'Open d'Australie de tennis en battant le Bulgare Grigor Dimitrov (6-4, 6-4, 6-7, 7-6), et affrontera Stefanos Tsitsipas au prochain tour. Calme et serein pendant tout le match, devant un public bruyant et partagé entre les deux joueurs, l'Avignonnais de 32 ans a exulté après avoir salué son adversaire. Il avait déjà atteint deux fois (2014 et 2017) le 3e tour à Melbourne, sans jamais le passer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'an dernier, alors qu'il était psychologiquement atteint par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid, il avait perdu dès le premier tour. Dans le 4e set, Benoît Paire a immédiatement fait le break pour se détacher 3-0, mais Dimitrov a su recoller. Puis le Français a connu une alerte au changement de côté à 5-4 en sa faveur : vraisemblablement pris de maux d'estomac, il fait venir un médecin qui lui a donné un cachet. Et les joueurs en sont arrivés à un nouveau tie break où, à partir de 2-2, Paire a marqué cinq points d'affilée pour boucler la partie sur sa première balle de match.