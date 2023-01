Open d'Australie : la Française Caroline Garcia, 4e mondiale, éliminée en 8e de finale

Elle était la dernière Française en lice et sûrement la plus attendue. Caroline Garcia, 4e mondiale, a été éliminée en 8e de finale de l'Open d'Australie, ce lundi 23 janvier à Melbourne. La Polonaise Magda Linette, 45e mondiale, a battu la Française 7-6 (7/3), 6-4.

Beaucoup d'erreurs

Magda Linette, qui n'avait encore jamais passé le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem, a profité du manque de réussite de Caroline Garcia. "La clé a été mon service, car elle m'a punie quand je n'étais pas efficace sur ma mise en jeu", a souligné la Polonaise qui a affiché un taux de réussite de 75 % de premières balles de service. De son côté, Garcia n'a réussi que 49 % des premières balles. La Française a aussi concédé 33 fautes directes pour 27 coups gagnants, contre 14 fautes directes et 25 coups gagnants pour Linette.

Dans la seconde manche, Caroline Garcia a extériorisé à plusieurs reprises sa frustration croissante en frappant sa raquette au sol ou encore avec un "J'en peux plus !" hurlé dès le premier jeu de la manche. Après sa demi-finale à l'US Open et son titre aux Masters de fin d'année , le plus beau de sa carrière à 29 ans, la Française était pourtant l'une des favorites à Melbourne.