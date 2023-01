Open d'Australie : le numéro un français Richard Gasquet éliminé par Ugo Humbert dès le premier tour

Martin Keep

Le meilleur tennisman français actuel éliminé dès le premier tour de l'Open d'Australie. Richard Gasquet, 42e joueur mondial, a perdu, mercredi 18 janvier, contre son compatriote Ugo Humbert, 106e au classement ATP. Le Messin remporte le match trois sets à zéro (6-3, 6-4, 6-3), à Melbourne.

Rencontre interrompue

La rencontre avait commencé mardi, mais elle avait été interrompue à cause de la météo, les courts de l'Open d'Australie faisant face à un violent orage. Elle a pu reprendre le lendemain, alors qu'Ugo Humbert menait deux jeux à un. Il y a un an, le Mosellan avait été éliminé au premier tour de l'Open d'Australie, par un certain... Richard Gasquet !

Le numéro un français s'incline quelques jours après avoir remporté le seizième titre de sa carrière à Auckland, en Nouvelle-Zélande. À 36 ans et six mois, il est devenu le plus vieux vainqueur français d'un tournoi du circuit ATP.