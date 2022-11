Open de Caen : le 11e mondial Holger Rune remplace Félix Auger-Aliassime

Le Canadien Félix Auger-Aliassime renonce finalement à sa participation à l'Open de Caen, à 3 semaines de la phase finale ! L'actuel 6e joueur mondial était la tête d'affiche de cette nouvelle édition. Pas de panique, les organisateurs ont également prévu du lourd avec la venue d'Holger Rune. Le Danois âgé de 19 ans est 11e joueur mondial à l'ATP.

Holger Rune, la jeune génération montante

Deux semaines après son ébouriffant sacre au Rolex Paris Masters à Bercy, le jeune joueur danois fait partie de la génération montante du tennis. Il a d'ailleurs battu dans ce tournoi un certain Félix Auger-Aliassime et Novak Djokovic en finale ! "Son ascension est spectaculaire et sa précocité est rare. Il fait partie de la Mouratoglou Tennis Academy et sera présent à Caen avec l’ensemble de son staff", ajoutent les organisateurs de l'Open de Caen dans un communiqué.

Hogler Rune rejoint donc Roberto Bautista Agut, Richard Gasquet et David Goffin dans la liste des têtes d'affiches. Les organisateurs vont bientôt dévoiler la 5ᵉ tête de série du tableau masculin. Le tournoi se déroule pour la dernière fois au Zénith de Caen du 11 au 14 décembre.