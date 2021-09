Open de Rennes : Benjamin Bonzi élimine Arthur Rinderknech et rejoint Mats Moraing en finale

Avant les demi-finales, beaucoup s'attendaient à une affiche Gasquet-Rinderknech en finale de l'Open de Rennes. Deux surprises plus tard, Mats Moraing et Benjamin Bonzi ont déjoué les pronostics et tenteront d'inscrire pour la première fois leur nom au palmarès de l'Open de Rennes ce dimanche.

Face au tenant du titre Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi est sorti vainqueur d'un marathon de 2h27 pour l'emporter en trois manches 6/7 (11-9), 7/6 (7-4), 6/1. Les spectateurs rennais ont eu droit à un vrai match de gala, avec un niveau de jeu très élevé dans les deux premiers sets pour un tournoi challenger. Le Nîmois Benjamin Bonzi va disputer une troisième finale consécutive dans un tournoi challenger après ses victoires à Saint-Tropez et Cassis ces deux dernières semaines. La finale doit se jouer à 15h ce dimanche au Liberté.