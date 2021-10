Du beau monde à l'Open de tennis de Brest

Pour sa 6e édition, la première depuis 2019 à cause de la crise sanitaire, l'Open Brest - Crédit Agricole devrait réunir une belle affiche fin octobre à l'Arena. Richard Gasquet (88e au classement ATP), Pierre-Hugues Herbert (100e), Hugo Gaston (111e) et Lucas Pouille (150e) sont les premiers noms dévoilés mardi par l’ACTB, association organisatrice du tournoi, et son partenaire Rivacom Events. Qui tablent sur 5 à 7 joueurs du top 100.

"Je viens d'arriver, mais je crois que c'est le plus beau plateau que le tournoi ait jamais reçu", s'enthousiasme Arnaud Clément, nouveau directeur de l'épreuve brestoise après la nomination de Nicolas Escudé comme DTN au mois de mars dernier. "On a beaucoup de Français, des joueurs expérimentés, beaucoup de jeunes joueurs en progression. On a une variété je trouve qui est vraiment très intéressante".

ECOUTEZ Arnaud Clément, le directeur de l'Open de Brest Copier

Pas d'Andy Murray mais plusieurs figures du circuit

32 joueurs (dont 4 qualifiés) seront en lice pour espérer succéder au Français Ugo Humbert, dernier vainqueur de l'épreuve. Outre Gasquet, Herbert, Gaston et Pouille, quatre tricolores très appréciés du public, la première liste de joueurs inscrits comporte quelques têtes connues du circuit : le vétéran espagnol Fernando Verdasco (140e), l'Australien Jordan Thompson (74e), l'Italien Stefano Travaglia (89e) ou le Suisse Henri Laaksonen (98e). Sans oublier des espoirs en pleine éclosion à l'image des Américains de 20 ans Jenson Brooksby (76e) et Brandon Nakashima (79e).

En revanche, le Britannique Andy Murray (121e) ne fera pas le déplacement dans le Finistère. Invité surprise du challenger de Rennes en septembre, l'ancien numéro un mondial a reçu une wild card pour intégrer l'ATP 500 de Vienne. Avec 90 points ATP pour le vainqueur, Brest peut difficilement rivaliser avec le tournoi autrichien et son autre concurrent, l'ATP 250 de Saint-Pétersbourg.

Des places à partir de 6 euros

La densité du plateau brestois promet néanmoins "de très bons matches dès les premiers tours". Les organisateurs espèrent "un très beau succès populaire", d'autant que le tournoi se déroule sur la première semaine des vacances scolaires de la Toussaint. La billetterie est ouverte, avec des places à partir de 6 euros. Et un prix unique de 2 euros pour les jeunes jusqu'à 11 ans.