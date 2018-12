Open de Tennis de Caen : Rendez vous en décembre 2019

La finale homme de l'Open de Tennis de Caen à peine jouée, les organisateurs de l'épreuve normande planchent déjà sur l'édition 2019 et son futur plateau. Malgré la réforme de la Coupe Davis, la date du tournoi ne bouge pas et les organisateurs aimeraient faire venir Caroline Garcia et Gaël Monfils.

Caen, France

Les organisateurs de l'Open de Tennis de Caen ont réfléchi à un changement de date de l'épreuve en raison de la réforme de la Coupe Davis, ils ont décidé de conserver la même période, à savoir du 08 au 11 décembre 2019.

"C'est un élément important pour les joueurs qui finissent le foncier et redémarrent le tennis avant de partir pour l'Open d'Australie, explique le directeur de l'Open de Tennis de Caen, Denis Agostini. La Coupe Davis va se faire à Madrid sur une semaine et quinze jours avant notre tournoi mais on préfère garder cette date. De toutes les façons, le Zénith de Caen imposait des contraintes avec d'autres concerts."

Simple exhibition ou compétition, pour le vainqueur chez les hommes, Gilles Simon, la réponse à cette question a été donnée sur le court par son adversaire en finale Daniil Medevedev

"Il avait très envie de gagner, moi aussi. Il y en a beaucoup qui pensent que ce sont des tournois qui ne sont pas important parce qu'il n'y a pas de points ATP mais à l'arrivée il a quand même cassé deux raquettes. C'est qu'il avait envie de gagner."

C'est vraiment un bon tournoi à jouer. Tout le monde dit ça et on ne ment pas. Daniil Medevedev

Les Joueurs et les joueuses engagées cette année ont tous affirmé qu'ils se verraient bien revenir l'an prochain si les circonstances le permettent.

"J'ai bien aimé, affirme dans un français parfait Daniil Medevedev après sa première participation à Caen. L'organisation est bonne. L'hôtel est plutôt bien. Ça, ce sont les deux choses les plus importantes parce qu'un tu dors et puis deuxièmement c'est comment ils te ramènent à l'heure ou non. Tout est facile pour l'entraînement, l'ambiance est bonne. C'est vraiment un bon tournoi à jouer. Tout le monde dit ça et on ne ment pas."

On aimerait bien avoir Caroline Garcia et puis Gaël Monfils (...) donc on fait un appel du pied : Gaël, viens à Caen. Denis Agostini

Frédéric Vitoux est en charge de constituer l'affiche de la future édition. Il a déjà avancé les pistes suivies par les organisateurs pour 2019.

"On essaye déjà de faire venir des joueurs qui ne sont jamais venus. Il en reste très peu en joueurs français. Il nous en reste quelques un comme Gaël Monfils, Lucas Pouille, Jérémy Chardy qui a essayé de venir plusieurs fois... C'est un mixte entre les anciens qui ont plu au public et des nouveautés."

Si on raisonne sur le plan français, poursuit Denis Agostini, on aimerait bien avoir Caroline Garcia et puis Gaël Monfils. C'est un personnage extraordinaire avec un tennis exceptionnel donc on fait un appel du pied : Gaël, viens à Caen."