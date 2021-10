Open de tennis de Caen : Humbert, Pouille et Goffin en têtes d'affiche du 14 au 17 décembre

L'Open de tennis de Caen aura lieu du mardi 14 au vendredi 17 décembre 2021 au Zenith de Caen, avec des matchs masculins et féminins. Les organisateurs espèrent qu'en décembre, les difficultés sur le plan sanitaire seront résorbées et que le public pourra venir massivement assister aux matchs. Des matchs qui débuteront le soir à 17h , les demi finales le jeudi, et les finales le vendredi.

Humbert, Pouille, Rinderknech côté français

Denis Agostini le directeur de l'Open de Caen annonce donc la présence du numéro 1 français , Hugo Humbert . "Il faut préparer Paris 2024, Il faut prendre des jeunes et des jeunes qui ont de la qualité. Donc, on a la chance de pouvoir recevoir Hugo Humbert, qui est numéro un français top 30, qui a fait une très bonne saison, qui a gagné des tournois ATP 500 et donc ça nous fait plaisir."

Outre Hugo Humbert, seront présents Lucas Pouille, jamais venu à Caen, Benjami Bonzi et Arthur Rinderknecht. Le Belge David Goffin est aussi annoncé par les organisateurs.

Plus compliqué de constituer le tableau féminin

L'Open de Caen est en concurrence sur les mêmes dates avec le tournoi WTA de Limoges et les joueuses françaises Alizé Cornet et Caroline Garcia connaissent une fin d'année compliquée , Kristina Mladenovic a arrêté sa saison. Denis Agostini reconnaît une difficulté à constituer un plateau féminin : " Un petit peu plus compliqué du fait que les Françaises, en ce moment sont en difficulté. Et donc, entre celles qui ont arrêté leur saison, celles qui vont aussi faire le tournoi à Limoges en même temps... Mais bon, on aura les joueuses au bon moment et de qualité, j'en suis certain."

Chez les femmes, la joueuse estonienne Kontaveit sera la tête d'affiche, c'est la 20e mondiale.