Open de tennis de Pau : Luca Van Assche vainqueur de la finale la plus longue d'un tournoi Challenger

Un an après Quentin Halys , Luca Van Assche est le second français à s'imposer au Palais des Sports de Pau. Mais cette fois, pas de suspense sur la nationalité du vainqueur du Téréga Open Pau-Pyrénées, puisqu'il a battu en finale ce dimanche Ugo Humbert, 7/6(5), 4/6, 7/6(6). Le public, plus de 2500 personnes ce dimanche, a vibré tout au long de la finale 100% française de cette 5e édition très disputée de bout en bout : près de quatre heures, la plus longue finale de l'histoire d'un tournoi Challenger !

ⓘ Publicité

Seconde victoire en Challenger pour Van Assche

Plus vite entré dans sa finale, Luca Van Assche (149e joueur mondial), vainqueur de Roland-Garros Juniors en 2021 a montré beaucoup de culot, d'envie, mais surtout une grosse capacité de déplacement pour répondre à la force de frappe d'Humbert (89e mondial). A l'entame du dernier set, le double break de Humbert aurait pu être fatal à Van Assche (18 ans), qui au contraire à su revenir, se procurer une première balle de match, pas convertie. Au bout de l'ultime tiebreak, où cette fois c'est Humbert qui a eu l'occasion de conclure, Luca Van Assche a su saisir sa seconde occasion pour décrocher le second tournoi Challenger de sa jeune mais prometteuse carrière.

Luca Van Assche a donc éliminé, en deux jours, la tête de série n°1, Arthur Rinderknech, puis la tête de série n°2, Ugo Humbert, pour s'imposer. Avant ça, il avait éliminé Li Tu au premier tour, le Hollandais Brouwer puis l'Autrichien Rodionov. En face Humbert - coaché le reste de l'année par un certain Jérémy Chardy, cette semaine "simplement" directeur du tournoi - s'était défait de Calvin Hemery au 1er tour, puis il avait éliminé Mathias Bourgue en 8e, avant d'effacer le Suisse Antoine Bellier puis le Japonais Uchida en demi-finale.