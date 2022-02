Open de tennis de Pau : Quentin Halys premier français vainqueur à l'issue d'une finale renversante

4e édition, et 4e vainqueur différent au Téréga Open Pau-Pyrénées. Et pour la première fois, c'est un Français qui s'impose : Quentin Halys. Tête de série numéro 7 du tournoi, il bat en finale le Canadien Vasek Pospisil - tête de série n°8, 155e joueur mondial - à l'issue d'un intense combat, 4/6, 6/4, 6/3. Plus de deux heures de match, de l'intensité, des beaux points, de la tension et du suspense. Un beau spectacle pour conclure cette semaine de tennis.

Sa quatrième victoire en Challenger

D'abord malmené, le Français classé 142e à l'ATP, a eu du mal à entrer dans sa finale, breaké d'entrée par le Canadien plus expérimenté (31 ans), avant de retourner le match, soutenu par 2300 personnes au Palais des Sports. Son adversaire n'avait perdu aucun set dans la semaine, sur ses quatre matchs précédents, tous remportés face à des Français.

Halys (25 ans) remporte à Pau son quatrième tournoi Challenger, son premier titre en simple depuis 2018. Il a cette semaine disposé de Alexandre Müller au premier tour, puis de Nino Serdarusic en 8e de finale, de Grégoire Barrère en quart de finale et de Roman Safiullin en demi-finale avant donc de battre Pospisil en finale. Il succède au palmarès à Alexander Bublik, Ernests Gulbis et Radu Albot. Des ondes tricolores positives au Palais des Sports à moins d'une semaine de la rencontre de Coupe Davis entre les Bleus et l'Equateur.