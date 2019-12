Jo Wilfried Tsonga empoche son troisième Open de Caen face à Jules Marie

Caen, France

Après 2015 et 2016, Jo-Wilfried Tsonga a remporté une troisième fois l'Open de Tennis de Caen.

Favori face à Jules Marie sorti des qualifications, le numéro 29 mondial aura perdu le premier set sur son seul break concédé (4-6 en 36 minutes) avant d'enchaîner les jeux lors des deux manches suivantes et de conclure la partie en une heure et trente-deux minutes.

Jo-Wilfried Tsonga s'impose en trois sets 4-6 / 6-0 / 6-1 face à un Jules Marie essoré physiquement.

"C'est un tournoi que j'aime bien, où je suis toujours bien accueilli. C'est chouette pour moi de jouer dans ces Zénith, de jouer dans ces places où les gens n'ont pas énormément d'accès au Tennis de haut Niveau. Je suis très fier d'avoir gagné. Je vais repartir avec la Coupe.

Cela va me permettre d'attaquer ma période foncière avec de bonnes vibes donc ça c'est une bonne chose."

Jo-Wilfried Tsonga tape dans les mains des ramasseurs de balles de l'Open de Tennis de Caen © Radio France - Olivier Duc

Le tennisman caennais aura bluffé le public du Zénith de Caen avant de s'épuiser sur son quatrième match de la semaine.

C'est quand même une consécration d'être en finale au Zénith de Caen avec autant de bons joueurs. Jules Marie

"J'ai fait un super premier set. Franchement, je stressais un peu mais je suis bien rentré dedans. J'ai lâché mes coups, ça passait. Je jouais vraiment bien. C'était super de prendre un set à Tsonga. si on m'avait dit ça il y a deux mois j'aurais dit je ne pense pas (sourire). Bon après je me suis un peu éteint, un peu moins de jus, il a mieux servi. Il a plus serré le jeu et je n'avais plus trop de gaz.

J'ai tout fait pour remonter. Je n'ai pas réussi. Ce n'est pas très grave. C'est quand même une consécration d'être en finale au Zénith de Caen avec autant de bons joueurs."