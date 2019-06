Open de Deauville-Trouville : " Une bizarrerie dans le paysage ocre du tennis français"

Caen, France

Lawn Tennis Club Deauville - Normandie est le seul club français de Tennis conçu autour de cours 100% gazon naturel.

"C'est un peu un bizarrerie dans le paysage ocre du tennis français", reconnaît avec malice Grégory Brussot, le co-fondateur du Lawn Tennis Club. C'est toute l'originalité de notre projet. On est heureux de voir débouler les joueurs, les professionnels, les espoirs, les amateurs qui toujours franchissent le pas du club le sourire aux lèvres en se disant "je viens enfin essayer cette surface mythique qu'est le gazon."

Pour la quatrième saison de suite, le club organise son OpenOpen. Il pour tête d'affiche l'Espagnol Roberto Bautista Agut (Numéro 20 mondial). Les premiers matchs débutent ce mercredi.

L'un des cours du Lawn Tennis Club © Radio France - Olivier Duc

Pour les joueurs les moins expérimentés du tableau final du tournoi, il s'agira d'une découverte du gazon.

"Je suis venu m'entraîner ici deux-trois fois il y a deux ou trois ans et je n'ai jamais fait de matchs, reconnaît la Normande Alice Robbe, qui a pourtant grappillé cette saison ces premiers points sur le circuit international. C'est assez glissant, il y a pas mal de faux-rebonds mais je vais quand même réussir à m'adapter. C'est plutôt agréable."

"C'est une surface vraiment vivante, complète Grégory Brussot. On joue sur de l'herbe donc chacun peut essayer un peu de jouer sur son gazon (rire) alors évidemment dans votre gazon il y aura sûrement plus de faux-rebonds que chez nous.

Mais on sent que c'est un jeu atypique. C'est une balle qui rebondit moins. Il faut jouer plus bas, il faut jouer en avançant. Il ne faut pas trop attendre la balle parce qu'elle jaillit moins vers vous. Ça fuse un tout petit peu. Cela va un peu plus vite."

Le Lawn Tennis Club Deauville - Normandie © Radio France - Olivier Duc

A 40 euros de l'heure la location d'un cours pour deux, sans avoir besoin d'être membre, le Lawn Tennis Club se veut ouvert au plus grand nombre possible.

La recette n'est pas facile à trouver pour l'équilibre financier. Le club est en cours de changement de propriétaire afin de permettre de poursuivre son développement.

Les places pour l'Open de Tennis de Deauville-Trouville sont accessibles via le site internet du Lawn Tennis Club Deauville - Normandie .