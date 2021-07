Originaire de Romorantin, il participe à la Caravane du Tour de France pour la première fois

Cela fait des jours qu'il attend ça : enfin, ça y est, il est à bord de la Caravane du Tour de France depuis ce mercredi. Sylvain Tremblin, un habitant de Romorantin a été choisi par son groupe Domitys qui gère des résidences avec services pour senior, pour passer cinq jours sur la Grande Boucle.

440 000 goodies à distribuer

Référent animation, il va donc distribuer des cadeaux, 440 000 goodies aux spectateurs massés aux bords des routes. Il a rejoint la Caravane mercredi pour l'étape 5 : Changé-Laval Espace Mayenne, 27, 2 kilomètres, pour le contre la montre. Et c'est une grande fierté pour lui. "Le Tour, c'est un évènement fédérateur, c'est le seul évènement qui rassemble autant de mondes sur la route. Evidemment, c'est aussi le dépassement de soi, quand on voit les coureurs attaquer, il y a une vraie technicité dans ce sport, dans le cyclisme."

J'espère voir Froome

A la base, Sylvain Tremblin n'est pas un fou de cyclisme, il ne regardait pas le Tour quand il était petit, mais son groupe, Domitys est sponsor depuis quatre ans. Alors, il s'est plongé dedans. Et sur la Grande Boucle, il espère croiser les grandes têtes. "Froome, par exemple, les grandes têtes d'affiche, les gens connus. Je vais suivre particulièrement l'équipe d'AG2R La Mondiale". Il avait déjà pu approcher Thomas Voeckler, "lors du Paris-Nice, quand il était déjà consultant. C'est un privilège d'approcher les coureurs, ils sont très sympas, très accessibles. C'est ça aussi qui est intéressant dans le cyclisme."

Sa semaine ne s'annonce pas de tout repos : cinq jours de Tour de France, jusqu'à dimanche. Il va être "bordé", par le staff, briéfé sur les règles de sécurité aussi. "Je ne conduis pas, on a une super équipe de caravaniers. On a un pompier qui sera là. C'est une sacrée organisation, on se lève très tôt le matin, on passe la journée sur la route. Ca va être une semaine intense."