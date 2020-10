Originaire du Pays d'Auge, le pur-sang Sottsass remporte le prix de l’Arc de Triomphe

C'est une première victoire dans l’Arc pour Sottsass et son entraîneur Jean-Claude Rouget !

Le pur-sang, originaire du Pays-d'Auge et entraîné à Deauville, a remporté ce dimanche le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la "meilleure course du monde". L’entraîneur deauvillais Jean-Claude Rouget avait confié son champion au jockey Cristian Demuro, Italien installé à Chantilly.

"Plus la course approchait et plus j’étais confiant. Sotssass avait un bon numéro de corde, un superbe parcours. Je suis content pour le cheval mais aussi pour Peter Brant. L’année a été difficile pour tout le monde et pour Sottsass en particulier. Ce n’est jamais facile de gagner une course comme celle-là", a déclaré Jean-Claude Rouget.

Cristian Demuro, le jockey de Sottsass qui avait terminé 3e l'année dernière, a quant à lui réagit : « Si on m’avait dit que je gagnerais l’Arc ! Pourtant, je sentais que c’était ma journée, je ne savais pas pourquoi ! J’ai galopé derrière Persian King puis j’ai décalé Sottsass. C’est vraiment un champion. »

Avec son succès, Sottsass, mâle de 4 ans, offre à son propriétaire, l'industriel américain Peter Brant, les 1 714 200 euros promis au vainqueur sur les trois millions d'allocation totale.

Le classement du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe :