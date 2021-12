Ouverture des inscriptions pour le prochain Nîmes Urban Trail mardi 14 décembre

La dernière édition du NUT vous a donné envie de vous lancer vous aussi, ou alors vous avez participé mais pour rien au monde vous ne rateriez la prochaine ? Ne manquez pas le rendez-vous : à partir de ce mardi 14 décembre, vous pouvez vous inscrire pour le Nîmes Urbain Trail du 13 février 2022. Ce sera la septième édition de l'épreuve. Plusieurs distances sont proposées, de dix à trente kilomètres.

En octobre dernier, plus de 4 000 coureurs avaient participé à l'épreuve, avec notamment au programme des passages dans les sous-sols du musée de la romanité, la traversée des arènes et du bar le Victor Hugo, ou encore le passage sous le cadereau avec de la musique électro et un DJ.

Le lien vers les inscriptions, ici.