Papadakis et Cizeron au sommet : nouveau record du monde à Grenoble

Les danseurs sur glace français ont brillé lors des internationaux de France à Grenoble. Ils ont gagné et battu leur propre record du monde.

"On est dans les temps pour les Jeux Olympiques, il reste encore du travail". En conférence de presse Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron restent modestes. À trois mois des Jeux Olympiques ils se placent en favoris, ils viennetn de battre leur deuxième record du monde en deux semaines, avec 201,98 points. Sur la glace de Grenoble, ils ont devancé les Américains Madison Chock et Evan Bates (181,85 pts) et les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (177,24).