Jeux paralympiques de Tokyo : le Normand Alexis Hanquinquant décroche la médaille d'or au triathlon

Il a 35 ans, il vient d'Yvetot, en Seine-Maritime, il était déjà triple champion du monde et trois fois champion d'Europe de para-triatlon : Alexis Hanquinquant a désormais une médaille d'or autour du cou !

Il était le grand favori. Et pour ses premiers Jeux paralympiques, le Normand est donc monté sur la première marche du podium ce samedi 28 août à Tokyo. Alexis Hanquinquant a remporté le triathlon olympique avec près de 4 minutes d'avance sur son poursuivant.

Une médaille qui récompense cinq ans d'un travail acharné

"Ca fait très chaud au cœur, je ne réalise pas encore, a réagi Alexis Hanquinquant sur francetvsport. En triathlon, il faut toujours s'entraîner et il y a des moments où ce n'est pas facile et là je concrétise ce bon travail, c'est énorme, c'est génial !" C'est pour lui "l'aboutissement" de cinq ans de préparation avec des centaines de kilomètres de natation, de vélo et de course à pied chaque semaine. Et le Normand donne déjà rendez-vous pour Paris 2024.

Avec cette victoire cette nuit, Alexis Hanquinquant a lancé l'équipe de France de la plus belle des manières et sept nouvelles médailles ont été décrochées ce samedi par des Français.