Paralympiques 2024 : le cavalier mayennais Vladimir Vinchon ne pense plus qu'à ça

Un dernier test pour le Mayennais Vladimir Vinchon avant les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Le cavalier de 49 ans participe cette semaine aux championnats d'Europe de para-dressage à Riesenbeck en Allemagne.

Il a terminé 5e sur 13 ce mercredi 6 septembre sur l'épreuve individuelle. Un résultat prometteur avec son cheval, Pégase Mayenne. Vladimir Vinchon sait qu'il a encore beaucoup de travail avant le rendez-vous olympique de l'an prochain car il a changé d'entraîneur il y a trois mois. Cela dit, il reste confiant : "on améliore les points faibles du cheval. On a déjà bien progressé. On a décidé de s'entraîner avec un technicien de renom près de Paris pour un travail plus suivi au quotidien".

Vladimir Vinchon s'entraîne désormais en Essonne : il a cinq séances hebdomadaires contre deux seulement auparavant. Il passe, confie-t-il, de l'amateurisme au professionnalisme. Le cavalier participera à l'épreuve de para-dressage par équipes vendredi après-midi.