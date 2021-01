PARIS 2024 : 90 millions d'euros débloqués pour les futurs sites d'entraînements et de préparation aux JO

Le ministère des Sports, l'Agence nationale du Sport et la SOLIDEO ont signé une convention, ce jeudi 21 janvier 2021, pour débloquer 90 millions d'euros. Une enveloppe qui permettra de financer les futurs sites d'entraînements et de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le ministère des Sports, l'Agence nationale du Sport et la SOLIDEO (société de livraison des ouvrages olympiques) ont validé, ce jeudi 21 janvier 2021, une enveloppe de 90 millions d'euros pour le financement des futurs sites d'entraînements et de préparation aux JO de Paris 2024.

Sur les 90 millions d'euros, 20 millions d'euros seront spécifiquement dédiés aux Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) et financés exclusivement par l'État. Ces CPJ qui accueilleront les délégations d'athlètes françaises et étrangères devront répondre à plusieurs critères : avoir au minimum une ou plusieurs infrastructures d'entraînement sportif, une solution d'hébergement et de restauration et un établissement médical. Tout ces éléments devront se trouver "dans une unité de lieu suffisamment restreinte" pour limiter les déplacements entre chaque bâtiment.

Après une première phase de candidature, près de 400 collectivités ont été sélectionnées, le 5 octobre dernier, pour être dans le catalogue qui sera proposé aux délégations. Certains CPJ nécessiteront des travaux pour répondre aux cahier des charges des fédérations internationales. Cette enveloppe permettra de financer "l'aménagement, la reconversion, la rénovation ou la constructions d'équipements sportifs labellisés" ou encore l'achat de matériel sportif. Tous les sites devront être prêts d'ici le 30 juin 2023, précise le communiqué des signataires de la convention.