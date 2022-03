Paris 2024 : ce qu'il faut savoir sur la billetterie des Jeux Olympiques

J-858 avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le comité organisateur vient de dévoiler ce lundi les modalités à connaître pour acheter ses billets. En tout, 13,4 millions de tickets seront mis en vente pour tous les sports et toutes les épreuves.

À 858 jours des Jeux olympiques de Paris, le comité organisateur a dévoilé ce lundi les modalités de la billetterie. Au total, tous sports et toutes épreuves confondus, 13,4 millions de tickets seront mis en vente : 10 millions pour les Jeux olympiques, 3,4 millions pour les paralympiques, a appris le service des sports de Radio France. La billetterie représente un tiers des revenus de ces Jeux, soit plus d’un milliard d’euros.

Comment ça va marcher ?

Un tirage au sort va être mis en place ainsi qu'un ordre de passage. Ce qui va être tiré au sort c'est un créneau de plusieurs heures pendant lesquelles on pourra faire son choix. La personne qui bénéficiera du tout premier créneau pourra acheter tout ce qu’elle veut (avec une limite de volume non définie pour l’instant), puis la deuxième pourra choisir tout ce que n’a pas pris la première et ainsi de suite.

Les inscriptions au tirage au sort ouvriront en décembre 2022, pour une première phase d’achat en février 2023. Les prix commenceront à 24 euros pour tous les sports et la moitié des places ne dépassera pas les 50 euros pour les Jeux Olympiques.

Les Jeux olympiques de Paris se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024. les Jeux paralympiques, du 28 août au 8 septembre 2024.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix