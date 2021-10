Paris 2024 : en Seine-Maritime et dans l'Eure, les centres sportifs se mettent déjà en ordre de bataille

A un peu plus de deux ans des jeux olympiques et paralympiques à Paris, en Seine-Maritime et dans l'Eure, les centres sportifs se mettent déjà en ordre de bataille. Parce que Paris 2024 se prépare dès maintenant.

Paris 2024 se prépare dès cette année. Emmanuel Macron se rend ce jeudi sur plusieurs sites de Paris 2024, dont celui du village olympique en Seine-Saint-Denis. Le chef de l'Etat doit détailler un plan sur les équipements sportifs de proximité. En France, 619 sites ont été retenus pour accueillir les délégations étrangères. Chez nous en Seine-Maritime, 25 et dans l'Eure 4 sites ont été retenus.

Des prises de contact

A la base de loisirs de Léry-Poses dans l'Eure, les gérants se mettent en ordre de bataille. "Depuis plus de 20 ans, on a un bassin qui fait plus de 1.400 mètres et qui va être étendu à 2.000 mètres aux environs de la mi 2022", explique Sylvain Tarcher, responsable d'exploitation de la base.

La base de loisirs située à 20 minutes de Rouen accueille du grand public, des touristes et des sportifs. "Depuis plus de 20 ans, on est relativement reconnu pour la pratique du canoë-kayak et de l'aviron. On a les carriers qui creusent, ils en ont à peu près pour six mois. On va baliser, structurer le bassin pour faire une dizaine de couloirs de pratique de l'activité. On va installer des pontons et une tour d'arrivée. Ce sont des équipements prévus pour le centre de préparation aux jeux olympiques", poursuit Sylvain Tarcher.

Luce Pane, la maire de Sotteville-lès-Rouen ravie d'être une des bases arrières des JO. Copier

Quelques contacts ont déjà été pris avec les centres sportifs. Mais rien de concret. "C'est encore un peu tôt avant que les choses ne soient ficelées. Et puis ce n'est pas forcément encore public aujourd'hui puisqu'il y a encore des délégations qui cherchent encore et qui s'intéressent à différents lieux", explique Christophe Cornilleau, le président du Centre régional jeunesse et sport de Petit-Couronne, près de Rouen.

Le Centre est équipé pour accueillir l'athlétisme, le badminton, le basketball et le judo, entre autres. "Notre cœur d'activité reste sur les jeunes, on est un trop gros sport études, avec de grosses disciplines. C'est notre travail de base après il s'élargit avec des stages, locaux, de fédé, et quand ça se prolonge pour accueillir des athlètes qui font les JO, c'est une reconnaissance de ce que l'on est capable d'offrir et c'est évidemment une fierté", conclut le président du CRJS.