Paris 2024 : la Charente déclare sa flamme aux JO, pas la Charente-Maritime

La flamme olympique en Charente, mais pas en Charente-Maritime. Le président du Conseil départemental de la Charente, Philippe Bouty, et le président de Paris 2024, Tony Estanguet, ont officialisé ce mardi l'adhésion de la Charente au "Relais de la Flamme".

Si le tarif évoqué début 2022 a suscité l'émoi et en a dissuadé plus d'un, le triple champion olympique de canoë, revendique désormais une soixantaine de départements partenaires. La Charente a signé un chèque de 180.000 euros à Paris 2024. Un droit d'entrée fixé "en discussions avec l'Association des Départements de France, une somme minoritaire par rapport au coût global financé essentiellement par des fonds privés", précise Tony Estanguet.

Le principe de base : "une journée, un départ". Mais ces 180.000 euros investis vont permettre au département de surfer autour de ce "relais de la flamme" dès la rentrée prochaine. Un projet de deux ans qui va mobiliser les milieux éducatif, sportif, culturel et associatif.

Message reçu cinq sur cinq par le président charentais Philippe Bouty séduit par ce label olympique. "J'ai une conviction surtout en venant officialiser cet engagement fort de la Charente, c'est de donner aux Charentais que du rêve. Je me réjouis de cette belle aventure qui s'annonce pour notre département. A nous d'être créatifs et imaginatifs, de travailler ensemble et de mettre en valeur notre patrimoine culturel, sportif avec aussi un autre regard sur le handicap. Le sport est un formidable vecteur de cohésion".

Le département planche déjà, via un comité de pilotage, sur le parcours du relais de la flamme. Il sera dévoilé d'ici un an. Une certitude, le relais charentais arrivera à Angoulême. Pour le reste, il va falloir contenter tout le monde et ne froisser. Le casting des relayeurs sera également connu dans un an. Il sera composé d'athlètes, de personnalités, mais aussi et surtout de profils divers en tenant compte de critères chers aux valeurs de l'olympisme : la parité et la diversité.

Le 17 non partant

Au départ le département de la Charente-Maritime était partant, mais il a été refroidi quand il a appris qu'il fallait débourser 150 000 euros. "C'est pas censé, il n'y a pas de logique. Si c'était gratuit, il va sans dire que ce serait une belle manifestation, mais pas à ce prix-là", déplore Stéphane Villain, vice-président du conseil départemental, en charge du sport.

"On a renvoyé un courrier quand d'autres départements ont alerté sur le prix, nous n'avons jamais été recontactés par les organisateurs. Et à ce prix, nous ne voulons pas être recontactés". Au moment de peser le pour et le contre, la balance de Stéphane Villain a rapidement penché, "vous imaginez le nombre de tournois, de manifestations que l'on peut faire avec 150.000 euros* ? Il ne faut pas mettre des sommes aussi colossales simplement pour voir une flamme passer".

Même si Marseille a été choisi plutôt que La Rochelle pour accueillir les épreuves de voile, le département de la Charente-Maritime sera quand même à l'heure olympique. Il est candidat pour accueillir des délégations étrangères pendant les Jeux. Plusieurs sites ont déclaré leur flamme d'hospitalité. Saint-Pierre-d'Oléron pour le rugby et le football, Fouras pour le tennis de table. Le centre de performance Apivia du Stade Rochelais est naturellement candidat pour le rugby.

* La somme initiale évoquée début 2022 en pleine polémique