PARIS 2024 : la Drôme et l'Ardèche se préparent à accueillir les champions de demain

Le logo des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Un site et deux équipements présélectionnés en Drôme-Ardèche

Dans la Drôme, c'est les villes de Romans-sur-Isère et Bourg-de-Péage qui ont été retenues pour deux équipements de premier plan. Le centre d'entraînement Louis Porchier occupé par les joueurs de rugby du VRDR et le complexe Vercors où évoluent les handballeuses en LFH. A Romans-sur-Isère, des nations de rugby à 7 pourraient venir se préparer et à Bourg-de-Péage, pourquoi ne pas voir s'entraîner les Danois ou les Norvégiens qui dominent actuellement la discipline.

Un stade de VTT bientôt en construction dans le sud Ardèche

En Ardèche, c'est sur la commune de Salavas que les meilleurs vététistes mondiaux pourraient venir se préparer. Un stade de VTT cross-country doit voir le jour l'an prochain sur un site offrant toutes les garanties pour le haut niveau. Ces trois sites comme les 616 autres seront référencés dans un catalogue qui sera mis à disposition des 206 comités nationaux olympiques dans le courant du premier trimestre 2021. Les comités feront ensuite leurs choix pour envoyer leurs équipes dans les centres les plus adaptés à leur besoin.