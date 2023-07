Paris 2024 : la torche olympique sera fabriquée en Moselle

C'est une part de l'histoire et du savoir-faire industriel de la Moselle qui brillera à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La torche olympique a été officiellement dévoilée ce matin par le président du comité d'organisation, Tony Estanguet. L'objet de 70 centimètres de haut et de 1,5 kilo, a été imaginé par le designer français Mathieu Lehanneur. Il est entièrement en acier et d'une couleur argentée. Sa forme, symétrique, est évasée sur ses parties hautes et basses.

Laminage et découpe en Moselle

La torche (photo) portée par les 10.000 relayeurs de la flamme sera fabriquée en acier recyclé par ArcelorMittal. L'acier sera coulé dans la Loire, avant que n'entrent en scène les usines de Moselle du géant sidérurgique : le laminage se déroulera à Florange, et la tôle sera coupée en feuilles à Woippy, pour ensuite être façonnée.

2.000 exemplaires (1.500 pour les Jeux olympiques et 500 pour les Jeux paralympiques) seront fabriqués. C'est "cinq fois moins que les éditions précédentes des Jeux, afin de réduire l'impact de cette production".