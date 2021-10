JO de Paris 2024 : le Stade de France rénové pour accueillir les Jeux

Ce samedi 30 octobre, nous serons à 1.000 jours des JO de Paris 2024. Le Stade de France, qui accueillera plusieurs épreuves, a mené depuis fin juin des travaux de rénovation, en vue de ces Jeux olympiques et Paralympiques. France Bleu Paris a pu visiter l'enceinte "version 2024".

Ce samedi 30 octobre, nous serons à 1.000 jours du lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Stade de France, à Saint-Denis, sera au cœur de ces jeux. Le site, qui va recevoir les épreuves d'athlétisme, de para-athlétisme et de rugby à 7, est fermé depuis la fin du mois de juin pour être rénové. Les travaux, de grande envergure, vont durer prendront fin avec la réouverture du stade, samedi 6 novembre, pour le match de rugby France-Argentine.

"C'est du jamais-vu"

Perchés dans les tribunes hautes, des dizaines d'ouvriers préparent l'arrivée de deux écrans géants de 250 mètres carrés. Avec de nouvelles lumières et des projecteurs extérieurs colorés, le Stade de France change de costume. Fabrice Reigner, le responsable des travaux, est formel. Le chantier est hors-norme : "Il est très important puisqu'il est visible. On ne sait pas accueillir un match sans éclairages sportifs. La mise en valeur de la toiture et du bâtiment est spectaculaire. Telle qu'on va la réaliser, c'est du jamais-vu."

Sur les échafaudages, un grand écran de 250 mètres carrés sera installé. © Radio France - Thibaud Hue

40 millions d'euros de travaux

Coût de l'opération : 40 millions d'euros. Un investissement nécessaire selon Loïc Duroselle, le directeur de la programmation et des relations institutionnelles du Stade de France. Le site devait se dépoussiérer pour être en mesure de proposer un lieu au niveau de l'événement : "Il a toujours été beau, il le sera toujours. Simplement, il sera encore plus fonctionnel. Il offrira aux spectateurs une expérience renforcée. _C'est une vieille dame le Stade de France_, il a plus de 25 ans, alors il doit rester à la page. C'est ce qu'on essaye de faire."

En 2024, le Stade de France rentrera dans une nouvelle dimension. Il sera le seul stade au monde à avoir accueilli la Coupe du monde de football et de rugby, les Championnats du monde d'athlétisme, et les Jeux olympiques et paralympiques.