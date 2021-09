Paris 2024 : les drapeaux olympiques passent par la piscine de Laval, centre de préparation des athlètes

Les drapeaux olympiques et paralympiques sont passés par Laval ce samedi 25 septembre. Ils ont été agités devant le bassin olympique de la piscine Saint-Nicolas, qui accueillera en 2023, des athlètes venus du monde entier pour s'entraîner.

A partir de 2023, les athlètes du monde entier vont pouvoir s'entraîner à la piscine Saint-Nicolas. © Radio France - Selma Riche

"C'est une grande fierté", sourit le maire de Laval, Florian Bercault. "Ça permet de faire découvrir notre belle ville et nos infrastructures", souligne-t-il. En plus de sa piscine, Laval va mettre à disposition des athlètes olympiques l'Espace Mayenne et le stade d'athlétisme. Le dojo de Château-Gontier-sur-Mayenne et la salle d'haltérophilie d'Évron seront aussi centre de préparation.

"C'est une démarche de territoire", ajoute Thierry Rey. L'ancien champion olympique de judo en 1980 à Moscou est conseiller spécial de Paris 2024. "Grâce aux Jeux, on espère mettre un peu plus de sport dans leurs politiques publiques des collectivités territoriales."

Thierry Rey, champion olympique de judo en 1980, est conseiller spécial de Paris 2024. © Radio France - Selma Riche

Les drapeaux ont ensuite été présentés à l'Espace Mayenne, devant les élus venus de tout le département, réunis pour le 1er forum des élus de la Mayenne.

