Paris 2024 : les Pyrénées-Atlantiques candidats pour accueillir la flamme olympique

Les Pyrénées-Atlantiques veulent faire passer la flamme olympique par le département. À deux ans et demi des JO de Paris, les différentes animations se préparent activement. Il y a notamment le fameux parcours de la flamme olympique, dont les organisateurs de Paris 2024 souhaitaient d'ailleurs qu'elle passe par tous les départements. Une flamme, qui a un coût : 150.000 euros. Ce qui refroidit certains départements qui ont déjà dit non : au moins huit selon les décomptes de France Bleu. Mais pas les Pyrénées-Atlantiques, qui ont fait acte de candidature.

Un "bel événement"

Sollicité en décembre par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Conseil Départemental 64 a répondu favorablement à l'appel. Sous conditions. "Le ticket est un peu cher, explique Jean-Jacques Lasserre, le président MoDem des Pyrénées Atlantiques, mais c'est un bel événement que la traversée de la flamme olympique dans un département. Il faut trouver la bonne formule pour qu'il y ait des retombées positives." Reste à trouver quel sera le parcours de la flamme, entre Béarn et Pays basque. Le dispositif de sécurité qui accompagnera les différentes festivités autour de cette journée. Les collectivités pourront également choisir cinq relayeurs individuels et un relais collectif constitué de plusieurs personnes d'un club ou d'une association. Une réflexion qui débutera au printemps pour une projet ficelé avant l'été.

"On ne peut pas non plus rejeter une telle opportunité, détaille le président du CD 64. On a la chance d'être dans un département exceptionnel en matière sportive, que ce soit pour les sports collectifs comme les athlètes en individuel. Ils méritent qu'on s'y arrête un peu et d'être via une journée comme celle-ci mis à l'avant. On voudrait aussi lancer des opérations avec les collèges, et puis essayer d'impliquer bien entendu les collectivités locales qui auront la chance de voir la torche passer sur leur territoire pour faire renaître un peu la flamme qui peut manquer à tout le monde en ces temps parfois troublés."

Le Béarn et Tony Estanguet

Politiquement aussi, l'accueil du symbole olympique s'explique. Cela aurait pu être mal-interprété, ou en offusquer certains, que le Département refuse le passage de la flamme olympique alors que Tony Estanguet, le Béarnais triple champion olympique de canoë, ambassadeur du territoire, est aujourd'hui président de Paris 2024.

"Ce n'est pas la raison pour laquelle nous intervenons. Ce n'est pas parce que nous avons de bonnes relations avec lui, avec cet immense champion et l'homme qu'il est devenu, que nous allons payer ce que le comité nous demandera. Ce n'est pas du tout ça. Mais que voulez vous, la vie est faite aussi de relations humaines. Elle est faite aussi, je l'espère, d'un peu d'optimisme. On ne va pas se justifier toutes les cinq minutes par rapport à des esprits qui voient, dans tous les événements, l'aspect négatif."

Pour les Pyrénées-Atlantiques, cela équivaut à 22 centimes d'euros par habitant. Un montant payable sur trois ans.