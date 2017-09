Paris 2024, pour la championne Stéphanoise Elodie Clouvel : « c’est une joie immense, comme une médaille »

La Vice-championne Olympique en Pentathlon Moderne, Elodie Clouvel réagit après le choix de Paris pour les Jeux de 2024. Elle espère bien finir sa carrière sportive lors de cette compétion.

C'est l'une des ambassadrices de Paris 2024 et elle est aux anges. Elodie Clouvel qui est actuellement en Pologne a évidemment réagi après le choix de Paris pour accueillir les JO en 2024. Elle qui est Vice-championne Olympique en Pentathlon Moderne savoure encore plus. D'autant que cette médaille d'argent à Rio en 2016, c'est sans le plus beau moment de sa carrière.

« C’est une joie immense, un aboutissement. C’est comme une médaille. Me dire que je vais finir ma carrière avec les JO en France c’est incroyable. Pour moi, ce sera ma dernière compétion et pour moi c’est une joie immense. C’est un grand moment. C’est une journée historique. En route pour Paris 2024. »