Sept communes retenues en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges pour accueillir des entraînements de délégations étrangères en vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024. France Bleu Sud Lorraine vous les dévoile en avant-première.

Paris 2024 : sept communes de Meurthe-et-Moselle et des Vosges retenues pour accueillir des entraînements

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a choisi sept communes en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges pour accueillir des centres de préparation aux Jeux: en clair, des installations pouvant accueillir des délégations étrangères en amont des Jeux de Paris. France Bleu Lorraine vous dévoile en avant-première les plus de 600 sites retenus comme centres d'entraînements avec trois villes en Meurthe-et-Moselle et quatre dans les Vosges.

Trois en Meurthe-et-Moselle, quatre dans les Vosges

Sans surprise, le Creps de Nancy et le centre de préparation omnisports de Vittel font partie de la liste. Ce sont des structures qui accueillent déjà régulièrement des équipes de France mais pas seulement. Pont-à-Mousson et Toul sont aussi retenues pour des disciplines comme le canoë-kayak, le judo ou encore le tennis de table paralympique. Dans les Vosges, il faut aussi ajouter la Bresse pour le VTT, Gérardmer pour le triathlon et Epinal pour plusieurs sports comme l'escrime, la gymnastique ou l'athlétisme, sur la nouvelle piste du stade de la Colombière.

Aux délégations de choisir

Ca ne garantit pas à ces territoires d'accueillir véritablement des athlètes. En revanche, c'est un passage obligé. La liste des installations retenues sera communiquée aux comités olympiques de tous les pays participants. A eux de choisir en fonction de leurs besoins parmi des sites aux installations sportives de qualité et capables aussi d'héberger les athlètes. Les premiers sportifs sont attendus fin 2021 après les Jeux de Tokyo.

