Paris 2024 : trois nouvelles boutiques des Jeux Olympiques lancées en France

Présentation des mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et des produits dérivés en présence du président du Cojo, Tony Estanguet.

J -385 avant les JO

Après celle des Halles ouverte en novembre 2022, le comité d'organisation lance une deuxième boutique officielle ce samedi 8 juillet dans un lieu emblématique de la capitale : le Carrousel du Louvre. A un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est donc le musée le plus visité au monde (11,2 millions de visiteurs par an) qui abritera un nouveau magasin aux couleurs des JO.

Invité du 6/9 de France Bleu Paris, Edouard Bardon (Directeur Licensing et retail Paris 2024) a dévoilé le visage de cette nouvelle boutique : "On a voulu se fondre dans l'environnement de la galerie du Louvre en apportant une touche artistique et iconique avec un jeu de couleurs et de matières. Ce ne sera pas un simple lieu de ventes mais aussi un lieu d'exposition."

Une boutique qui mêle art et sport

Au sein de cet espace de 120 m2, les équipes ont réfléchi à une architecture moderne et très travaillée avec notamment du matériel de sport peint, customisé et en suspension comme un skateboard, un arc et des flèches, un kimono, une lame d’athlétisme, une roue de fauteuil handisport...

Des centaines d'articles seront proposés avant que la collection ne s’étoffe ensuite de nouveaux produits plus premiums dès la rentrée 2023.

Par ailleurs, deux autres boutiques ouvriront d'ici novembre 2023 : le centre commercial Westfield Les 4 Temps à La Défense et une boutique en région au sein du centre commercial Westfield de Lyon Part-Dieu .

Des boutiques éphémères seront ensuite lancées sur les lieux de célébration, le village olympique, les sites de compétitions notamment en Seine-Saint-Denis et dans les villes en régions qui accueilleront les différentes épreuves.

Quel est l'article le plus vendu ?

Sans surprises, les Phryges - les peluches rouges représentant un bonnet phrygien - arrivnt en tête des ventes en boutique et sur le site internet.

Les phryges , mascottes des jeux olympiques de Paris 2024 © Radio France - Romain Ambro

"C'est un produit qui est facile : aucun problème de taille, c'est pour les adultes et les enfants et facile à ramener dans la valise" a expliqué le responsable des licences de Paris 2024.