Paris 2024 : "Une super nouvelle de pouvoir écouter les JO sur France Bleu" dit Martin Fourcade

Martin Fourcade, quintuple champion olympique, président de la commission des athlètes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, accorde une interview exclusive à France Bleu, radio officielle avec le groupe Radio France des JO en 2022 et 2024.

Martin Fourcade est président de la commission des athlètes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : un rôle clé pour le quintuple champion olympique de biathlon, car cette commission s'occupe à la fois de la conception du village olympique, des célébrations mais aussi de la promotion de "l'esprit olympique". En tant que président, Martin Fourcade a donc observé avec attention les dernières négociations concernant la diffusion de ces JO. Lundi, le diffuseur Discovery a annoncé un accord avec Radio France, qui devient radio officielle des Jeux de 2022 à Pékin et de 2024 à Paris.

C'est une super nouvelle qu'on puisse écouter les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2022 et 2024 sur les antennes de Radio France, France Inter, France Bleu. C'est une occasion rêvée pour être diffusés le plus largement possible. Certes, pendant les JO, mais aussi pendant les années qui précéderont, c'est une superbe vitrine - Martin Fourcade

France Bleu, Martin Fourcade connaît bien, puisque grâce à ses 44 stations réparties sur le territoire, la radio est au plus près des athlètes, notamment régionaux. "C'est permettre à tous les sportifs régionaux de briller, d'être visibles, on commence souvent par une interview sur France Bleu, moi je m'en rappelle c'était à France Bleu Roussillon. C'est une super manière de mettre en avant l'ensemble du sport."

Les Jeux, "plus que jamais nécessaires"

Certaines voix peuvent commencer à se poser des questions sur l'organisation d'événements d'ampleur mondiale, comme le sont les Jeux Olympiques. Le contexte sanitaire, évidemment, interroge, tout comme les préoccupations écologiques. Pour Martin Fourcade, les JO ont besoin d'exister, "plus que jamais, pour arriver à se projeter collectivement. C'est ce qui est difficile avec ces confinements, ne pas arriver à se projeter dans le temps. Les JO de Paris 2024 seront un des premiers grands événements internationaux 'post Covid', on le fait avec une exigence particulière pour avoir des Jeux responsables et durables".

Les remontées mécaniques fermées à Noël, "difficile à vivre, mais..."

Martin Fourcade, ex-biathlète, peut continuer à pratiquer le ski de fond, c'est autorisé par le gouvernement, qui a en revanche décidé de ne pas ouvrir les remontées mécaniques pour les vacances de Noël. "C'est difficile à vivre pour un passionné de ski, quand on a aussi conscience de l'écosystème de la montagne qui fait vivre les travailleurs indépendants, moniteurs, ceux qui ont un appartement en location, bien sûr c'est un crève-cœur", regrette Martin Fourcade.

Pourtant celui-ci ne critique pas la décision gouvernementale, il préfère inciter les Français à tout de même profiter de la montagne : "Il y a plein d'autres façons de goûter à la montagne, le ski de fond, les raquettes, marcher dans la neige avec ses enfants. J'ai vu les étoiles dans les yeux de mes filles, rien que pour ça je ne peux que vous conseiller des passer les fêtes à la montagne en évitant les regroupements trop nombreux".