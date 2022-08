Paris - Versailles : la course est de retour pour sa 43ème édition avec France Bleu Paris

Après une dernière édition en 2019, "La Grande Classique" Paris-Versailles est de retour avec France Bleu Paris. La course à pied se déroule sur 16km et prend son départ au pied de la Tour Eiffel, à Paris, pour rejoindre le château de Versailles. Sur son passage : Issy-les-Moulineaux, Chaville ou encore la forêt de Meudon sur 6km. De quoi allier sport, nature et patrimoine. Mais, avis aux amateurs, il faudra du courage pour venir à bout des 16 km. Après les premiers 6km plats sur les bords de Seine, le parcours se corse avec la côte des Gardes, une pente à 9% et longue de 2,1 km.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'arrivée quant à elle réserve sont long de surprise : souvent qualifiée d'interminable par les coureurs, les 2 derniers kilomètres se font sur un faux plat en prise avec le vent. Ce sont chaque année 25.000 coureurs qui prennent part à ce défi incroyable.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Comme à chaque édition, la course Paris - Versailles se disputera le dernier dimanche de septembre : le 25 septembre ! C'est un véritable événement incontournable de la région. A la croisée entre sports, nature et patrimoine, la Grande Classique Paris-Versailles s'est installé, depuis ses 42 éditions passées, comme un temps fort de notre rentrée en Île-de-France.